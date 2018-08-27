بروكسل تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية بالضفة الغربية والقدس

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أدانت بلجيكا قرارات إسرائيل السماح ببناء أكثر من ألفي وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية البلجيكية، فى حسابها الرسمى على (تويتر) اليوم الإثنين، إن بروكسل تدعو إلى احترام القانون الدولى وعدم تعريض الجهود المبذولة لإعادة المفاوضات لحل الدولتين للخطر بسبب قرارات فردية من جانب واحد.

وكانت اللجنة العليا للتنظيم والبناء الإسرائيلية قد صادقت على بناء ألف وأربعة وحدات استيطانية جديدة فى المستوطنات المنتشرة فى الضفة الغربية المحتلة، ومن المتوقع أن تصادق اللجنة على بناء ألف وحدة استيطانية أخرى فى مراحل متقدمة.