video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بروكسل تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية بالضفة الغربية والقدس

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:28 م
بروكسل تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية بالضفة الغربية والقدس الضفة الغربية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أدانت بلجيكا قرارات إسرائيل السماح ببناء أكثر من ألفي وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
 
وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية البلجيكية، فى حسابها الرسمى على (تويتر) اليوم الإثنين، إن بروكسل تدعو إلى احترام القانون الدولى وعدم تعريض الجهود المبذولة لإعادة المفاوضات لحل الدولتين للخطر بسبب قرارات فردية من جانب واحد. 
 
وكانت اللجنة العليا للتنظيم والبناء الإسرائيلية قد صادقت على بناء ألف وأربعة وحدات استيطانية جديدة فى المستوطنات المنتشرة فى الضفة الغربية المحتلة، ومن المتوقع أن تصادق اللجنة على بناء ألف وحدة استيطانية أخرى فى مراحل متقدمة. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل توافق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

10.5 طن من البريد الفلسطينى يصل الضفة الغربية متأخرا ثمانى سنوات

الضفة الغربية

اسرائيل

القدس

بلجيكا

بروكسل




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة