برلمان الأردن يشجب قرار واشنطن سحب 200 مليون دولار من برامج مساعدات الفلسطينيين

عمان (أ ش أ)

شجبت لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردنى قرار الإدارة الأمريكية سحب 200 مليون دولار من برامج مساعدات الإغاثة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود - فى بيان اليوم الأحد -"إن سحب جزء كبير من المساعدات يدلل على وجود صفقة تسوية تسلب الحقوق الفلسطينية، حيث تسعى الولايات المتحدة الأميركية الى استخدام ورقة المساعدات للضغط على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن المشؤومة".

ودعا السعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها تجاه الصراع العربى الاسرائيلى والكف الفورى عن دعم جرائم وانتهاكات الاحتلال، مطالبًا فى الوقت نفسه بتعويض المساعدات الأمريكية وتكثيف الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وخصوصا فى القدس الشريف.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت ، فى بيان أول أمس ، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب أكثر من 200 مليون دولار من برامج مساعدات الإغاثة للفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية.