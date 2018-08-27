بدء المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامى بقصر الاتحادية

(أ ش أ)

بدأت المباحثات المصرية - الفيتنامية، ظهر اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر تستغرق أربعة أيام.

ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات لمناقشة توسيع التعاون المشترك بين مصر وفيتنام في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.. كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي ونظيره الفيتنامي مؤتمرا صحفيا مشتركا يتحدثان خلاله عن نتائج مباحثاتهما.

وتحتفل مصر وفيتنام بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. فيما كان الرئيس السيسي قد قام بزيارة لفيتنام العام الماضي.