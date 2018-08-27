video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامى بقصر الاتحادية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:07 م
بدء المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامى بقصر الاتحادية الرئيس السيسى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت المباحثات المصرية - الفيتنامية، ظهر اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر تستغرق أربعة أيام.

ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات لمناقشة توسيع التعاون المشترك بين مصر وفيتنام في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.. كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي ونظيره الفيتنامي مؤتمرا صحفيا مشتركا يتحدثان خلاله عن نتائج مباحثاتهما.

وتحتفل مصر وفيتنام بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. فيما كان الرئيس السيسي قد قام بزيارة لفيتنام العام الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية اليوم

الرئيس السيسى

الرئيس الفيتنامى

مباحثات مصريه فيتناميه

فيتنام

مصر




لا تفوتك
"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة