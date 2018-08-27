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بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:06 م
بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامى الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لوقائع المؤتمر الصحفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامى، تران داي كوانج، والمنعقد الآن بقصر الاتحادية.

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي، مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمار، وعدد من المجالات الأخرى، وشملت مجالات التفاهم ما يلى:

 مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ونظيره الفيتنامي

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التمويل والاستثمار والبورصة

مذكرة تفاهم في مجال البترول، ومذكرة تفاهم في مجال تجارة الأرز.

 

 

 

 


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