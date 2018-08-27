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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:12 م
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"اليونيسيف": أكثر من 600 ألف طفل يعانون سوء التغذية في أفغانستان

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:57 م
"اليونيسيف": أكثر من 600 ألف طفل يعانون سوء التغذية في أفغانستان منظمة الامم المتحدة للطفولة - اليونيسيف
أ ش أ
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن أكثر من 600 ألف طفل فى أفغانستان يعانون من سوء تغذية حاد.
 
وحذرت المنظمة، فى بيان، أوردته قناة (طلوع الأفغانية)، اليوم الإثنين، من أنه فى حال عدم توفير رعاية طبية كافية لهؤلاء الأطفال، فإنهم قد يتعرضون للوفاة.
 
وقال فيروز الدين فيروز، وزير الصحة العامة الأفغانى، إن أفغانستان مازالت تتصدر قائمة الدول التى لديها أعلى معدل وفيات للأطفال والأمهات.
 
ووفقا لمسئولى الصحة، فإن 650 طفلا رضيعا من بين كل 100 ألف طفل يموتون فى البلاد.
 
يشار إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت، أمس الأحد، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكى تحت مظلة (اليونيسيف) لرفع مستوى الرعاية الصحية للطفولة والأمومة فى أفغانستان.
 
وبحسب (اليونيسيف)، فإن المنحة تعد جزءا من الدعم الإجمالى المقدم لمعالجة سلامة الأم والطفل، حيث سيتم التركيز على الصحة والتغذية والماء والصرف الصحى والنظافة.

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اليونيسيف

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افغانستان

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