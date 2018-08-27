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اليوم.. الصحة تبدأ فحص الحجاج العائدين من أداء المناسك للكشف عن الأوبئة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:00 ص
اليوم.. الصحة تبدأ فحص الحجاج العائدين من أداء المناسك للكشف عن الأوبئة الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه بداية من اليوم الإثنين سيتم توقيع الكشف الطبى على الحجاج العائدين من السعودية بعد أداء المناسك بالمطارات، على أن يتم منح كل حاج كارت صحى للمتابعة الطبية لما بعد العودة لمدة 15 يوما فى جميع المستشفيات حال ظهور أى أعراض مرضية وبائية علية.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، أن الكشف الطبى يتم على متن الطائرات وقبل النزول للمطار وبالمجان، حيث يتم الفحص ظاهريا بقياس درجة حرارة الحاج والإطمئنان عليه.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن المطارات يتوفر بها مجموعات من أطباء الحجر الصحى الذين يقومون بالتعامل مع أى حاج مصاب بأمراض وبائية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة ومنحة العلاج اللازم بالمجان.


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الصحة

الطب الوقائى

الأوبئة

الحجاج

الطائرات




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