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"اليوم السابع" يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:41 م
"اليوم السابع" يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة اليوم السابع
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تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل أزمة نجم منتخب ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، والتى بدأت تطفة على السح بعد تغريدة نجم ليفربول التى قال فيها: "لماذا لا يجد رجال الاتحاد وقتا للرد على خطابات المحامى، ومجلس الجبلاية يناقش الوضع فى اجتماع ساخن، فى حين طلب المقربون والمسئولون يطالبون بالهدوء.
 
 
 
واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

- تفاصيل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة.. تغريدة "مو": لماذا لا يجد رجال الاتحاد وقتا للرد على خطابات المحامى؟.. تسريب أنباء عن مراسلات منسوبة لوكيل النجم حول موقفه ومطالبه.. والجماهير تخشى غيابه عن مباراة النيجر.. تغريدات لساويرس وميدو وأديب وتصريحات للصقر تطالب بالبحث عن الحقيقة والاهتمام بصلاح.. مجلس الاتحاد يبحث كل جوانب الأزمة فى اجتماع ساخن.. والمقربون والمسؤولون يطالبون بالهدوء

 
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اليوم السابع
 
 

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