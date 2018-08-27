"اليوم السابع" يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة

تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل أزمة نجم منتخب ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، والتى بدأت تطفة على السح بعد تغريدة نجم ليفربول التى قال فيها: "لماذا لا يجد رجال الاتحاد وقتا للرد على خطابات المحامى، ومجلس الجبلاية يناقش الوضع فى اجتماع ساخن، فى حين طلب المقربون والمسئولون يطالبون بالهدوء.

واقرأ فى عدد الغد أيضا..

- تفاصيل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة.. تغريدة "مو": لماذا لا يجد رجال الاتحاد وقتا للرد على خطابات المحامى؟.. تسريب أنباء عن مراسلات منسوبة لوكيل النجم حول موقفه ومطالبه.. والجماهير تخشى غيابه عن مباراة النيجر.. تغريدات لساويرس وميدو وأديب وتصريحات للصقر تطالب بالبحث عن الحقيقة والاهتمام بصلاح.. مجلس الاتحاد يبحث كل جوانب الأزمة فى اجتماع ساخن.. والمقربون والمسؤولون يطالبون بالهدوء

- توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاق فى القمة "المصرية – الفيتنامية".. السيسي يرحب بأول رئيس فيتنامى فى مصر منذ 55 عامًا.. الرئيس: بحثنا تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب.. وناقشنا فتح الأسواق الفيتنامية أمام الصادرات المصرية.. و"كولنج": مباحثاتنا ناجحة واتفقنا على تعزيز الثقة ومواصلة تبادل الوفود رفيعة المستوى

- "الداخلية" تعلن مقتل 5 إرهابيين فى اشتباكات بسوهاج.. القوات داهمت الهاربين بمنطقة جبلية فى طريق "أسيوط – سوهاج" الصحراوى

- سرية حسابات البنوك "خط أحمر".. قانون البنك المركزى يحمى بيانات العملاء.. والمادة 98 تمكن النائب العام وحده من حق طلب الاطلاع فى النزاعات القضائية

- 34 مدرسة يابانية تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

- خالد صلاح يكتب: التسويق .. والله ينقصنا التسويق

- 300 مدعو ومصور واحد.. عمرو دياب يحيى حفل زفاف محمد إمام

- اعتقال سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة بفرنسا

- إيرادات بـ10 ملايين جنيه.. 5 أسباب تجعل فيلم "الكويسين" فى الصدارة

- رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء.. علاج 6629 حالة مرضية.. وتوفير 3 ميكروباصات لنقل مرضى الغسيل الكلوى لمستشفى العريش بالمجان.. مصطفى مدبولى يوافق على إطلاق أسماء 3 شهداء على مدرستين ووحدة صحية بالبحيرة.. ويكلف بإطلاق اسم اللواء باقى زكى يوسف على نفق التسعين

- وزير الداخلية يزور مصابى "كمين العريش".. اللواء محمود توفيق: تصدى رجال الشرطة للمتطرفين أفشل مخططًا إرهابيًا

- 20 جنيهًا ضرائب جديدة على الدعاوى الابتدائية.. مصلحة الضرائب: نراعى الاختلافات بين المحامين.. والقيم الجديدة لا تؤثر على إجراءات التقاضى

- "الاتصالات" تتجه لنشر تقارير جودة الخدمة أمام عملاء المحمول.. عمرو طلعت: حوافز لجذب مستثمرين للمناطق التكنولوجية