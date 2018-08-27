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الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:50 م
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"الهجرة" تعلن تسجيل 53 كيانا مصريا فى مبادرة "سجل كيانك فى الخارج"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:50 ص
"الهجرة" تعلن تسجيل 53 كيانا مصريا فى مبادرة "سجل كيانك فى الخارج" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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وصل عدد المسجلين الراغبين فى المشاركة بمبادرة "سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك فى الداخل"، عبر التطبيق الإلكترونى الذى أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتلقي بيانات الكيانات المصرية المقيمة بالخارج، إلى 53 كيانا حتى الآن من مختلف دول العالم، حيث تهدف المبادرة إلى التواصل المباشر مع هذه الكيانات، والتعاون معها والاستماع إلى أفكارها واقتراحاتها بما يخدم خطة التنمية الشاملة لمصر 2030.
 
ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك رغبة من المصريين بالخارج فى التسجيل في المبادرة والأرقام خير دليل على ذلك، كما يدل ذلك على حرص المصريين بالخارج على خدمة وطنهم والتواصل الدائم معه، مشيرة إلى أن عدد المصريين المنضمين إلى الكيانات التى قامت بالتسجيل، يتراوح نحو 50 ألف مصرى من مختلف بلاد العالم، تأتى فى مقدمتها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا. 
 
 
وأكدت وزيرة الهجرة أن تسجيل الكيانات المصرية بالخارج يهدف إلى تنسيق الجهود ليتم دعوتها إلى المؤتمر الذي تعتزم الوزارة تنظيمه لتعريفهم بإنجازات الدولة والتحديات التي تمربها، حتى يكون الجميع خطا واحدا للحفاظ على المصالح القومية للدولة المصرية، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم للمساعدة في خطة التنمية على أرض مصر في إطار "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، موضحة أن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، فدورهم هام جدًا خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، ومن ثم فإن حشد هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن الوطن، والتي ستقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويجللمشروعات التنموية القائمة بها.
 
 
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الكيانات المصرية المقيمة خارج البلاد، بجانب الدبلوماسية الرسمية، هي القوة الناعمة لمصر بالخارج، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى التعاون مع هذه الكيانات في مجالات تنشيط السياحة والاستثمار وتوضيح الصورة الإيجابية لمصر خارجيا، وأن هذا التعاون بالتأكيد سيعود بمردود إيجابي للدولة.
 
يذكر أن تسجيل الكيانات المصرية بالخارج في مبادرة "سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل"، من خلال الرابط التالي:-

 


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