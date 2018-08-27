النيابة تستعلم عن عامل ونجله طعنهما أمين شرطة لخلافات بينهم فى أوسيم

كتب سليم على

أمرت نيابة أوسيم، بالإستعلام عن الحالة الصحية لعامل ونجله، بعد تعرضهم للإصابة بطعنات على يد أمين بسبب خلافات بينهم، وذلك لسؤالهم حول الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

جاء بالتحقيقات التى أجرتها النيابة، أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة أوسيم يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة بشتيل وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط أمين الشرطة المتهم، ونقل المصابين من الطرف الثانى إلى المستشفي أوسيم المركزى.

وأضافت التحقيقات، بأنه فى يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين أمين شرطة يعمل بمديرية أمن القاهرة وبين عامل، بسبب خلافات الجيرة وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام خلالها أمين الشرطة بتسديد طعنة للأب وأخرى لنجله فأصابهما بجروح نافذة بينما أصيب أمين الشرطة بعدة خدوش وكدمات وجروح سطحية، تم تحريز سلاح الجريمة ونقل المصابين إلى المستشفى، وضبط أمين الشرطة، وتحرر المحضر اللازم.