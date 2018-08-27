"النقل" تعلن تحقيق شركة مشروعات السكة الحديد إيراد 260 مليون جنيه فى 2017

كتب - رضا حبيشى

ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، حيث تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسبمبر 2017.

استعرض الاجتماع، وفق بيان صحفى، خطط الشركة لوضع خريطة استثمارية متكاملة وميكنة كل أصول وممتلكات الهيئة وعمل اشراكات استراتيجية علي المستوي المحلى والاقليمى لتنمية موارد الهيئة وزيادة عدد العملاء من خلال طرح المزيد من قطع الأراضى من خلال خطة استثمارية واضحة.

كما استعرض شريف نبيه، رئيس الشركة، أنشطة الشركة (استثمار عقاري – استثمار إعلاني – مشروعات متوسطة وصغري – إدارة المراكز التجارية – الإستثمار اللوجيستي – المشروع القومي للأراضي ) حيث أوضح أنه بالنسبة للإستثمار العقاري بالمقارنة بما حققته الشركة منذ إنشائها عام 2004 حتي 2015 بما حققته خلال 2016/2017 فإنه في الفترة الأولي حتي 2015 تم إبرام أربعة تعاقدات بإجمالي 150 مليون جنيه وفي الفترة 2016/2017 تم إبرام تعاقدات بإجمالي ١.٥٩٣ مليار جنيه وبلغت نسبة نمو النشاط خلال عامي 2016/2017 647% مقارنة بالعام المالي 2015.

أما بالنسبة للاستثمار الإعلاني خلال عام 2015، قامت الشركة بتسويق 13 موقعا على كوبرى 6 أكتوبر بينما قامت الشركة في عام 2016 بإبرام تعاقدات لعدد 54 موقع بإجمالي 134 مليون جنيه لمدة 5 سنوات وفي عام 2017 تعاقدت الشركة مع إحدي الشركات الاعلانية بإجمالي 1.35 مليار جنيه لمدة 10 سنوات والتعاقد مع أحد المؤسسات الأخرى بمبلغ 140 مليون جنية لمدة 3 سنوات وبلغ نسبة نمو النشاط خلال عامي 2016/2017 نسبة 943% مقارنة بالعام المالى 2015.

وفي مجال المشروعات المتوسطة والصغرى، زاد ما حققته الشركة في هذا المجال خلال عامي 2016/2017 بنسبة 169% مقارنة بالعام المالى 2015.

وفى مجال المراكز التجارية، زاد ما حققته الشركة خلال الفترة من 2016/2017 بالمقارنة بالقترة حتى 2015 بنسبة 210%.

واستعرض رئيس الشركة تطور أعمال الشركة خلال عامي 2016/2017 مقارنة بالعام المالى 2015 ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 210 ملايين جنيه خلال عامى 2016/2017 ، كما بلغ صافى أرباح التشغيل قبل حصص الهيئة 357 مليون خلال عامى 2016/2017 مقابل 24 مليون خلال عام 2015 وبنسبة نمو قدرها 1361%.

كما بلغ إجمالي ربح الشركة خلال عامي 2016/2017 مبلغ 368 مليون مقابل 45 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 وبنسبة نمو قدرها 707%، وبلغ إجمالى الإيراد خلال عامى 2016/2017 مبلغ 496 مليون جنية مقابل 92 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 وبنسبة نمو قدرها 440%.

كما تم استعراض إجمالى الإيرادات التى حققتها الشركة منذ بداية نشاطها عام 2004 حيث حققت الشركة مبلغ 349 مليون جنيه حتى عام 2015، بينما حققت الشركة 496 مليون جنيه خلال عامى 2016/2017 فقط وبزيادة قدرها 41% عما حققته الشركة خلال الفترة من 2004 حتي 2015 ويتضمن هذا المبلغ 236 مليون جنية عام 2016 و260 مليون جنيه لعام 2017 .

وبلغ صافى الربح بعد الضرائب وحصص الهيئة منذ بداية نشاط الشركة في 2004 وحتي عام 2015 مبلغ 104 مليون جنيه بينما حققت الشركة خلال عامي 2016/2017 مبلغ 210 مليون جنيه وبزيادة قدرها 100%.

كما بلغت حصص الهيئة القومية لسكك حديد مصر 140ملايين جنيه خلال الفترة من 2004 حتي 2015، بينما بلغت 257 مليون جنيه خلال عامي 2016/2017 بزيادة قدرها 83% يخص منها العام المالى 2017 مبلغ 133 مليون جنيه.

وبلغت المخصصات المكونة خلال الأعوام من 2004 حتى 2015 مبلغ 22 مليون جنيه، بينما بلغت بنتائج العام المالى 2017 مبلغ 39.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 75% خلال عامي 2016/2017.

كما أقرت الجمعية العامة قيام الشركة كجزء من المشاركة المجتمعية لخدمة العاملين بهيئة سكك حديد مصر بتجهيز 29 وحدة مصيفية للعملين بالهيئة .