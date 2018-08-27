النفط يرتفع مدعوماً بصعود سوق الأسهم واتفاق أمريكا والمكسيك

رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتعزز سوق الأسهم وأنباء اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 39 سنتا بما يعادل 0.5 % عند 76.21 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 % ليغلق عند 68.87 دولار للبرميل.

وفى الأسبوع الماضى زاد غرب تكساس الوسيط 4.3 % فى حين ارتفع برنت 5.6 % على مدار الأسبوع.

وقال متعاملون إن الأسعار ارتفعت بعد أن أفادت شركة جينسكيب لمعلومات السوق بارتفاع المخزونات بنقطة تسليم غرب تكساس الوسيط فى كاشينج بولاية أوكلاهوما 764 ألفا و800 برميل من 21 أغسطس إلى يوم الجمعة.

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك اليوم على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مما يضع الضغط على كندا للقبول بالشروط الجديدة فى تجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات كى تظل داخل الاتفاقية الثلاثية.

وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز فى شيكاجو "اتفاق التجارة مع المكسيك عامل دعم بلا ريب.. خفض تلك الحواجز التجارية يزيد النمو ويزيد توقعات الطلب على النفط."

كانت المخاوف من عدم تمكن البلدين من إبرام اتفاق ثنائى قد أثقلت كاهل سوق النفط يوم الجمعة. ونزل الخام عن أعلى مستوى للجلسة بفعل المخاوف من خنق النمو الاقتصادى والطلب مع تعثر البلدين فى العقبة التفاوضية تلو الأخرى.

وصعدت أسواق الأسهم الأمريكية وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 القياسى وناسداك مستويات قياسية مرتفعة مما دفع أسعار النفط للارتفاع. ويحدث أحيانا أن تقتفى كل من سوق الأسهم وسوق العقود الآجلة للنفط أثر الأخرى عن كثب.