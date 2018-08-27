الملك عبد الله يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه اللاجئين السوريين

أ ف ب

دعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، خلال استقباله فى عمان الاثنين المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندى، المجتمع الدولى الى "تحمل مسئوليته إزاء الدول التى تستضيف اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن.

وأكد الملك خلال لقائه غراندى "أهمية تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفى مقدمتها الأردن"، كما جاء فى بيان صادر عن الديوان الملكى، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

كما أكد الملك على ضرورة "مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضرورى".

واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء "استعراض الأعباء الكبيرة التى سببتها أزمة اللجوء السورى على الاقتصاد الأردنى، والضغوطات المتزايدة على القطاعات الخدمية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية".

من جهته، أشاد غراندى ب"الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين"، مؤكدا "حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة وبما يسهم فى التخفيف من آثار أزمة اللجوء السورى".

ويستضيف الاردن نحو 650 ألف لاجئ سورى مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السورى في 2011.

وتقول عمان ان تكلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.