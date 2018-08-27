video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الملك عبد الله يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه اللاجئين السوريين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:39 م
الملك عبد الله يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه اللاجئين السوريين الملك عبد الله
أ ف ب
إضافة تعليق

دعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، خلال استقباله فى عمان الاثنين المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندى، المجتمع الدولى الى "تحمل مسئوليته إزاء الدول التى تستضيف اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن.

وأكد الملك خلال لقائه غراندى "أهمية تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفى مقدمتها الأردن"، كما جاء فى بيان صادر عن الديوان الملكى، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

كما أكد الملك على ضرورة "مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضرورى".

واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء "استعراض الأعباء الكبيرة التى سببتها أزمة اللجوء السورى على الاقتصاد الأردنى، والضغوطات المتزايدة على القطاعات الخدمية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية".

من جهته، أشاد غراندى ب"الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين"، مؤكدا "حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة وبما يسهم فى التخفيف من آثار أزمة اللجوء السورى".

ويستضيف الاردن نحو 650 ألف لاجئ سورى مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السورى في 2011.

وتقول عمان ان تكلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمان الأردن يشجب قرار واشنطن سحب 200 مليون دولار من برامج مساعدات الفلسطينيين

ملك الأردن يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين

الاردن

سوريا

اللاجئين




لا تفوتك
"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة