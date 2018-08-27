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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:57 ص
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الكشف على 1564 حالة فى قافلة طبية بالقليوبية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:30 ص
الكشف على 1564 حالة فى قافلة طبية بالقليوبية قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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اختتمت القافلة الطبية بقرية دجوى التابعة لمركز بنها، التي نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أمس فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 1564 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجرحة ورمد.

وأكد سيد مراد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ واعصاب، والأشعة والتحاليل"، حيث أن القافلة وقعت الكشف على 1564حالة، علي مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلي تدخل جراحي إلي المستشفيات لعمل اللازم .

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التي تفتقر للخدمات الصحية.

وأضاف " الطباخ "، بأن مديرية الصحة تختتم قوافلها الطبية لهذا الشهر، بتنظيم قافلة طبية لقرية عرب الحسنية بـمركز شبين القناطر يومي 28، 29 أغسطس الجاري.


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