"القوى العاملة" تحذر المصريين بالإمارات من شركات التوظيف الوهمية

كتب محمود راغب

حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة الباحثين عن عمل، ضرورة التأكد من العقود بمراجعة مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى، وذلك بعد أن انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية أسماء شركات توظيف مشهورة تقوم بإيقاع بضحاياهم والاستيلاء علي أموالهم بطرق احتيالية بأسماء وهمية .

تلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بأبوظبى ياسر عيد، أشار فيه أن "شرطة أبوظبى" حذرت الباحثين عن العمل من خارج الدولة الوثوق في بائعى الوهم الذين ينشئون شركات توظيف وهمية على شبكة الإنترنت وعبر المواقع الإلكترونية، وذلك بعد ازدياد ظاهرة النصب على الراغبين في السفر لدولة الأمارات، مؤكدا أنه تم رصد الكثير من هذه الحالات.

وأكد ضرورة توخى الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التى تستغل حاجتهم للوظيفة، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الإلكترونى من خلال إيهامهم القدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية، مضيفاً أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية، موضحا أن التوظيف الوهمي هو أحد طرق الاحتيال والنصب الإلكترونى التي يتبعها المحتالون الذين يعملون بشكل دائم على ابتكار أساليب وطرق جديدة للاحتيال على ضحاياهم.