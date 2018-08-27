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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:37 م
القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين خلال حملة أمنية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "ابراهيم.ع.ن" 36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض"خنجر" والمتهم "احمد.ع.أ" 23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد .ال.ك" 18 عام عاطل ومقيم الشيخ زايد بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "أدهم.ج.ع" 31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "محمد.أ.خ" 21 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح أبيض"مطواه".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


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