القبض على مسجل خطر وراء تخدير 3 ركاب داخل قطار أسوان لسرقتهم

كتبت :دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات القبض علي مسجل خطر فى إستجابة فورية لبلاغ ثلاثة أشخاص بتعرضهم للسرقة بأسلوب التخدير داخل قطار أسوان المميز.

وتلقت الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد أسيوط من " أحمد.ع.م، 40 سنة"، عامل، ومقيم أسيوط، "محمد.أ.ع ، 15 سنة" نجل الأول،و"أوميل.ع.س، 23 سنة"، عامل، ومقيم أسيوط، بأنه حال استقلالهم القطار رقم 992 القاهرة/ أسوان "المميز" من محطة سكك حديد القاهرة باتجاه محل إقامتهم بأسيوط، غلبهم النعاس واستيقظوا بمحطة سكك حديد ديرمواس بالمنيا واكتشفوا تعرضهم للسرقة، حيث أبلغ الأول بسرقة مبلغ مالى 5350 جنيها والثانى بسرقة هاتفه المحمول والثالث بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى 500 جنيه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "وليد م.ع" س42، بدون عمل، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه فى 19 قضية "سرقة، نشل، مشاجرة، سلاح" ومقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتخدير المٌبلغين حال تواجده صحبتهم داخل القطار، وذلك عن طريق إعطائهم مشروب مذاب به عقار مخدر، وقام بالنزول بمحطة سكك حديد ملوى عقب استيلائه على المسروقات وبإرشاده تم ضبط الهواتف المحمولة المبلغ بسرقتها ومبلغ مالى 3 آلاف جنيه متبقى من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .