القبض على المتهم بتحريض كلب على عقر سيدة بالهرم

كتبت ــ دينا الحسينى

تمكنت الأجهزة بالجيزة من ضبط أحد الأشحاص بدائرة قسم شرطة الأهرام لتحريض الكلب الخاص به على عقر إحدى السيدات بمنطقة الطالبية.

كان قد ورد بلاغ إلي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام من "قمرة.س.إ" ، 22 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالطالبية مصابة بنهش حيوانى بالقدم اليسرى بتضررها من المدعو "سامح.أ.ف"، 30 سنة، بدون عمل، ومقيم بذات العنوان، والمفرج عنه حديثاً فى قضية "استعراض قوة"، لتعديه عليها بالسب والشتم وتحريض الكلب الخاص به على عقرها حال صعودها العقار سكنها، مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

وعلى الفور، وجه اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بتقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.