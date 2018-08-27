القبض على المتهمين بذبح عجوز كفيفة داخل منزلها لسرقة أموالها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقي ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، القبض علي المتهمين بقتل سيدة عجوز كفيفة داخل منزلها لسرقتها، وتم إحالتهما للنيابة العامة، للتحقيق معهما بمعرفة شريف ألمظ، مدير نيابة بلبيس.

بداية الواقعة، بتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس بالعثور على "سميعة محمد الصغير الفولي " 80 سنة، كفيفة تقيم بمفردها.

انتقل ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وتبين من المعانية أن السيدة تم ذبحها، وأن الحادث بهدف السرقة، حيث تبين بعثرة محتويات غرفة نومها، وانتقل ضباط الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7832 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة و طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي قاده العميد عمرو عبد الرءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وشارك فيه الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونيه والرائد علي عرفة بفرع البحث الجنائي، من التوصل للمتهما وتبين أنهما " سالم م م س" 30 سمة مبيض محارة، غيتة، و" إبراهيم نا ح خ" 20 سنة حلاق، وقاما بارتكاب الواقعة، وقاما بسرقة 500 جنيه من منزل المجنى عليها، وعندما تعرفت على الأول من صوته قاما بالتخلص منها ذبحا.