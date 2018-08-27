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"القاهرة للاستثمار" تعلن عن نيتها لطرح 37.84% من أسهمها بالبورصة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:43 ص
"القاهرة للاستثمار" تعلن عن نيتها لطرح 37.84% من أسهمها بالبورصة البورصة المصرية ـ أرشيفية
كتب ــ هانى الحوتى
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أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن نيتها لطرح بحد أقصى 207 ملايين سهم يمثل 37.84% من الأسهم القائمة للشركة الجارى قيد أسهمها بالبورصة، والمملوك أغلبها لشركة سوشيال امباكت كابيتال ال تى دى ومساهمون أقلية آخرون.
 
 
وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الطرح سيتضمن أولا اكتتاب خاص دولى للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان اعتمادا على reg s بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 وتعديلاته، واكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين فى الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، وثانيا طرح عام للمستثمرين من الجمهور فى مصر بعد إتمام الطرح المشترك، منوهة إلى أنه سيتم عرض وبيع الأسهم المعروضة فيما يتعلق بالطرح المؤسسى والطرح العام المصرى والاكتتاب المغلق بنفس السعر.
 
 
وذكرت الشركة، أنها تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الممانعة بصفة مبدئية على تسجيل الشركة، تمهيدا لقيد وطرح أسهمها بالبورصة حال استيفاء بعض الملاحظات المتضمنة فى كتاب الهيئة، والجارى استيفائها لإنهاء إجراءات تسجيل الشركة.
 
 

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