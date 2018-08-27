"العريان" يتوقع مساهمة مواقف "ترامب" فى إبرام اتفاقيات تجارية عادلة

أ ش أ

توقع الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى، أن تساهم المواقف المتشددة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنسبة 60% فى حربه التجارية ضد الصين وأوروبا فى إبرام اتفاقيات تجارية عادلة مع القطبين التجاريين.

وأوضح العريان، فى حوار خاص مع شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أنه يتوقع بنسبة 25% أن تتسبب سياسات ترامب الحمائية فى نشوب حرب تجارية عالمية بين أقطاب التجارة العالمية.

ووصف خبير الاقتصاد العالمى سياسات ترامب الحالية بأنها شبيهة بتلك الإجراءات التي تبناها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ريجان ضد قطاع السيارات اليابانى، حيث أقرت إدارة ترامب الخميس الماضى رسوما جمركية بنسبة 25% على وارداتها من سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار.