video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"العريان" يتوقع مساهمة مواقف "ترامب" فى إبرام اتفاقيات تجارية عادلة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:11 م
"العريان" يتوقع مساهمة مواقف "ترامب" فى إبرام اتفاقيات تجارية عادلة دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى و الدكتور محمد العريان - الخبير الاقتصادى
أ ش أ
إضافة تعليق
توقع الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى، أن تساهم المواقف المتشددة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنسبة 60% فى حربه التجارية ضد الصين وأوروبا فى إبرام اتفاقيات تجارية عادلة مع القطبين التجاريين.
 
وأوضح العريان، فى حوار خاص مع شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أنه يتوقع بنسبة 25% أن تتسبب سياسات ترامب الحمائية فى نشوب حرب تجارية عالمية بين أقطاب التجارة العالمية.
 
ووصف خبير الاقتصاد العالمى سياسات ترامب الحالية بأنها شبيهة بتلك الإجراءات التي تبناها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ريجان ضد قطاع السيارات اليابانى، حيث أقرت إدارة ترامب الخميس الماضى رسوما جمركية بنسبة 25% على وارداتها من سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خبير اقتصادى عالمى يقدم الدروس المستفادة من تجربة مصر بالمونديال.. محمد العريان: الإفراط فى الأمل والتوقعات سبب الإحباط.. يجب تنويع نقاط القوة وعدم الاعتماد كليا على محمد صلاح.. ولابد من التركيز حتى النهاية

دونالد ترامب

محمد العريان

العريان

الخبير الاقتصادى

الحرب التجارية

الصين

اوروبا




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة