العثور على جثة قتيل بمدينة الرحاب.. والنيابة تعاين مكان الجريمة

كتب ــ أحمد حسنى

عثرت قوات الأمن بقسم التجمع الأول فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة رجل فى العقد السادس من عمره داخل مدينة الرحاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث لرفع البصمات وتجميع الأدلة الجنائية، كما يواصل خبراء الطب الشرعى عملهم قبل نقل الجثة للمشرحة.

كما انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع حادث العثور على جثة قتيل داخل مدينة الرحاب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ومن جانبه، يكثف رجال مباحث القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لمرتكبيها.