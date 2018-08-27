video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تشن حملة ضد الغش فى وسائل النقل بما فى ذلك المواصلات عن طريق الانترنت

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:38 ص
الصين تشن حملة ضد الغش فى وسائل النقل بما فى ذلك المواصلات عن طريق الانترنت عناصر من الشرطة الصينية
بكين (رويترز)
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين، اليوم الاثنين، إنها والإدارات الحكومية الأخرى ستشن حملة على الغش والسلوك غير القانونى فى قطاع النقل بما فى ذلك سيارات الأجرة وخدمات نقل الركاب عن طريق الانترنت.

وقالت اللجنة إن الإدارات الحكومية المختلفة ستحث على تحسين الإدارة بشكل عام فى الشركات العاملة فى قطاع النقل الذى يشمل أيضا الطيران المدنى والسكك الحديدية.

ويأتى هذا البيان بعد أن انتقدت السلطات الصينية بشكل قوى ديدى تشو شينج أكبر شركة لخدمة نقل الركاب فى الصين بعد قيام سائق باغتصاب راكبة وقتلها فى مدينة ونتشو بشرق البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة صينية لنقل الركاب تعلق خدماتها بعد تورط سائق فى اغتصاب وقتل راكبة

الصين

أخبار الصين

شن حملة ضد الغش

وسائل النقل

المواصلات

الانترنت




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة