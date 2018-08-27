الصين تشن حملة ضد الغش فى وسائل النقل بما فى ذلك المواصلات عن طريق الانترنت

بكين (رويترز)

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين، اليوم الاثنين، إنها والإدارات الحكومية الأخرى ستشن حملة على الغش والسلوك غير القانونى فى قطاع النقل بما فى ذلك سيارات الأجرة وخدمات نقل الركاب عن طريق الانترنت.

وقالت اللجنة إن الإدارات الحكومية المختلفة ستحث على تحسين الإدارة بشكل عام فى الشركات العاملة فى قطاع النقل الذى يشمل أيضا الطيران المدنى والسكك الحديدية.

ويأتى هذا البيان بعد أن انتقدت السلطات الصينية بشكل قوى ديدى تشو شينج أكبر شركة لخدمة نقل الركاب فى الصين بعد قيام سائق باغتصاب راكبة وقتلها فى مدينة ونتشو بشرق البلاد.