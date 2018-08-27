"الصحة" توفر 60 ألف كارت صحى لمتابعة الحجاج العائدين من أداء المناسك

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، عن انتهاء ميكنة كافة غرف الحجر الصحى بالمطارات لإرسال كافة بيانات الحجاج إلكترونياً إلى الفرق الوقائية بالمديريات، لمتابعة الحجاج من خلال الكارت الصحى .

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى، إن القطاع وفر ما يقرب من 40 ألف كارت صحى للطيران المصرى، و20 ألفا للطيران السعودى، بهدف إحكام متابعة الحجاج العائدين من أداء المناسك.

وأضاف "عيد" أن فرق الحجر الصحى تعمل على مدار الساعة وبشكل دقيق، لمنع تسرب أى مرض وبائى إلى البلاد .