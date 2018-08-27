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"الصحة" تعلن توقع الكشف على 84044 حاج مصرى بعيادات البعثة الطبية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:13 م
"الصحة" تعلن توقع الكشف على 84044 حاج مصرى بعيادات البعثة الطبية توعية الحجاج المصريين
المدينة المنورة - محمود عبد الراضى
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1354-محمود-عبد-الراضى
 
استقبلت عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، 84044 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 74190  حالة مرضية بمكة المكرمة، و6449 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 242 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 189 حالة بعد تمام شفائها، ولا زالت 53 حالة تتلقى العلاج اللازم.
 
 
وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 35 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 205 غسلة كلوية، كما أنه تلقت 4 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 5 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.
 
 
 وأكد الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا الى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبه الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أي أمراض معدية الى مصر مع عودة الحجاج.
 
حجاج (1)
الكشف على 84044 حاج مصري
 
حجاج (2)
توعية الحجاج المصريين
 
 

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