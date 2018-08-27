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"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 52

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:03 م
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 52 حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 52.
 
وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفى هو الحاج نورالدين أحمد حسين عبداللطيف، 68عاما، من محافظة المنيا، ويتبع حج الداخلية، لافتاً إلى أنه توفى بمكة المكرمة.
 
وأكد "شوقى" أن الحاج توفى إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 

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