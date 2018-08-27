الصحة العالمية: نصف مدارس العالم تفتقر لمياه الشرب النظيفة

جنيف (أ ش أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نصف مدارس العالم تقريبا تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة ومرافق غسل اليدين، مما يعرض ملايين الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض .

وقالت المنظمة فى بيان لها - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم الاثنين، إن " ما يقرب من 900 مليون طفل يواجهون نقصا حادا فى مرافق النظافة الأساسية أثناء تعليمهم، مما يعرض صحتهم للخطر، ويضطر البعض لرفض فكرة الالتحاق بالمدرسة" .

وأضافت أنه " لا يمكن أن يكون لدينا بيئة تعليمية جيدة بدون مياه الشرب، وأن الأطفال لم يكونوا فى أفضل حالتهم إذا لم تتوفر لديهم المرافق الأساسية" .

يشار إلى أن قادة العالم يضعون الكثير من الخطط لتوفير مياه الشرب النظيفة ومرافق النظافة للجميع، لضمان حصول كل طفل على تعليم شامل بحلول عام 2030 فى إطار أحداث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .