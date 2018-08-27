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السيدة انتصار السيسي تلتقي حرم الرئيس الفيتنامي بـ"قصر الإتحادية".. صور

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:02 م
السيدة انتصار السيسي تلتقي حرم الرئيس الفيتنامي بـ"قصر الإتحادية".. صور السيدة انتصار حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينة الرئيس الفيتنامي
كتب محمد الجالى
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التقت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، قرينة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "تران داي كوانج"، في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، وذلك خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفيتنامي إلي مصر.
 
وأقيمت مراسم رسمية خلال وصول الرئيس الفيتنامى، تشان داى كوان، وحرمه، إلى قصر الإتحادية، واستعرض حرس الشرف، خلال استقبال الرئيس السيسي له.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي، شهدا مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمار، وعدد من المجالات الأخري.
 
 

 


 


 


 


 

 
 

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