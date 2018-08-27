"الزراعة" تعلن استفادة 3220 منتفعا من مشروع البتلو بـ 439 مليون جنيه

كتب عز النوبى

كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والأجهزة الفنية الأخرى ، بالتواصل الدائم مع المنتفعين من المشروع القومى لإحياء البتلو ودراسة مشكلاتهم على أرض الواقع، والعمل على تذليلها من قبل كافة الجهات المعنية سواء كان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدا أنه لن يسمح بإستخدام القرض إلا فيما خصص من أجله .

وفى سياق متصل، أصدرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توجيهاتها بتكثيف لجان متابعة المنتفعين من المشروع القومى لإحياء البتلو، على كافة مراكز ومحافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية العامة للقطعان، والتأكد من وجود الحيوانات بالأرقام المسجلة بها والمؤمن عليها.

وقالت إنه تم حتى الآن إقراض عدد 3220 مستفيدا جميعهم من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات لعدد 32282 رأس ماشية بقيمة إجمالية 439,425,000 جنيه فى 21 محافظة وجه بحرى وقبلى، موضحة أن المشروع القومى لإحياء البتلو شمل تمويل رؤوس الماشية للتسمين من الأبقار والجاموس معاً لأول مرة، وبفائدة بسيطة متناقصة 5%، ولمدة عام على الأكثر، وهى أقل فائدة بنكية تذكر، كما يشمل التحصين والترقيم والتسجيل بالإضافة إلى التأمين على الحيوانات ضد السرقة، والسطو، وخيانة الأمانة، والحريق، والذبح الإضطرارى، والنفوق لأى سبب وبائى.

من جانبه، صرح الدكتور طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن لجان المتابعة للمشروع القومى لإحياء البتلو مركزية تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو محلية من مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات، وقد تكون من محافظات أخرى غير محافظات المنتفعين لضمان الشفافية والحيادية فى الرقابة والمتابعة.

وأوضح سليمان، أن القرار الوزارى بمنع ذبح عجول البقر والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل - عمل على زيادة إنتاجنا من اللحوم، حيث كانت تذبح على متوسط وزن 100 كجم، وبنسبة تصافى أقل من 50% لتعطى 50 كجم لحم على الأكثر، بهذا القرار أصبحت تذبح على وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى حوالى 60% لتعطى لحوم حوالى 240 كجم أى ما يعادل خمسة أضعاف كمية اللحوم الناتجة من نفس الرأس تقريباً.