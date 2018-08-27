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الرئيس العراقى يبحث مساعى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر فى البرلمان

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:03 ص
الرئيس العراقى يبحث مساعى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر فى البرلمان فؤاد معصوم الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/
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التقى الرئيس العراقى فؤاد معصوم، الأحد، مع وفدى (الاتحاد الوطنى الكردستانى) و(الحزب الديمقراطى الكردستانى) فى بغداد، لبحث مساعى القوى السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، تمهيدا لدعوة مجلس النواب العراقى الجديد إلى الانعقاد لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن اللقاء شدد على ضرورة دعوة مجلس النواب بدورته الجديدة إلى الاجتماع فى الموعد الدستورى المحدد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضمن الفترة والأصول الدستورية، مبينا أن "الاجتماع بحث المستجدات السياسية فى إقليم كردستان وعموم البلاد وسبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين أطراف العملية السياسية كافة".

وتخوض الكتل السياسية العراقية المختلفة، منذ إعلان نتائج الانتخابات فى 12 مايو الماضي، حوارات مستمرة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر التى ستُكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

 


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