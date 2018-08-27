"الدفاع الجوى السعودى" يعترض صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثى على جازان

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تمكنت قوات الدفاع الجوى السعودى، اليوم الإثنين، من اعتراض صاروخ باليستى أطلقته مليشيات الحوثى الانقلابية من داخل الأراضى اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه الأراضى السعودية.

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركى المالكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنه وفى تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوى للتحالف إطلاق صاروخ باليستى من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضى اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (جازان) السعودية"، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوى السعودى تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عنه أية إصابات.

وأشار المالكي، إلى أن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدا أن هذا العمل العدائى من قبل المليشيات الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيرانى بدعمهم بقدرات نوعية فى تحدٍ واضح وصريح للقرارات الأممية، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمى والدولى.

يشار إلى أن إجمالى الصواريخ الباليستية التى أطلقتها ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن 182 صاروخا.