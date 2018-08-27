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الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:02 م
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية
كتب دينا الحسينى
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استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.
 
 
وشارك قطاع الأمن الوطنى أجهزة وزارة الداخلية المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر المُشتبه فيها، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلى، والتى يسعى هؤلاء العناصر لإتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية .
 
وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم، واتخاذهم من خور جبلى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى، قبل تنفيذ عملياتهم العدائية .
 
وقالت وزارة الداخلية، إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، داهمت القوات الخور المشار إليه فجر اليوم 27 الجارى، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات والتى قامت بالتصدى لمصدر إطلاق النيران، وعقب ذلك عُثر على عدد خمسة قتلى من العناصر الإرهابية - جارى تحديدهم-، كما عثر بحوزتهم على (3 بندقية آلية عيار 7،62×39 ، كمية من الطلقات ، وسائل إعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية).
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
 
 
إرهابيين (1)
 


إرهابيين-(2)
 

إرهابيين (3)
 

إرهابيين (4)
 
 
 
 
 

 


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