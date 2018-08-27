الخرطوم وواشنطن تبحثان الأوضاع الأمنية والإنسانية فى غرب دارفور

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بحثت لجنة الأمن بولاية غرب دارفور بالسودان، برئاسة الوالى حسين يس حمد، مع وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الخرطوم برئاسة مسئول الشئون السياسية والاقتصادية، روبرت وونج، اليوم الاثنين، مجمل الأوضاع والقضايا الأمنية والإنسانية بالولاية.

وأطلع والى غرب دارفور الوفد الأمريكى على الأوضاع فى الولاية، وأكد انتهاء الحرب فى دارفور والتحول من العون الإنسانى إلى التنموى واستقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية، بفضل الجهود المبذولة من القوات النظامية، ومبادرات الأجهزة الرسمية والاجتماعية الأخرى فى الولاية، والحملة القومية لجمع السلاح، وتنفيذ الوثيقة الوطنية من مخرجات الحوار الوطنى.

وأوضح أن الولاية تشهد عودة طوعية كبيرة من النازحين واللاجئين من شرق تشاد بفضل الاستقرار الامنى الذى أدى إلى زوال أسباب والنزوح.

بدوره، قال المسئول الأمريكي، خلال اللقاء، إن الزيارة تهدف إلى الوقوف على الوضع الأمنى والإنسانى والترتيبات الخاصة بالعودة الطوعية، إضافة إلى التعرف على الجهود المبذولة من السلطات تجاه مكافحة الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب خاصة فى شرق البلاد، منوها بأن اللقاء يأتى فى إطار اهتمامات واشنطن بتطوير العلاقات الثنائية مع الخرطوم.