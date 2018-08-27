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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:34 م
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الخرطوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحثان تنفيذ البرنامج النووى السودانى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:30 م
الخرطوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحثان تنفيذ البرنامج النووى السودانى عمر البشير
/أ ش أ/
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بدأت بالخرطوم اليوم الاثنين، الاجتماعات المشتركة بين لجنة تنفيذ البرنامج النووى السوداني، وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للبرنامج النووى السودانى وفق معايير الوكالة.

وأكد وزير البيئة والموارد الطبيعية السودانى، الدكتور حسن هلال -خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات- التزام السودان ببرامج الطاقة الذرية الآمنة، مشيرا إلى تطويره البنيات التحتية لهذه البرامج.

وقال هلال، إن السودان فى حاجة متزايدة مستمرة من الطاقة بهدف استخدامها فى الزراعة والصناعة، منوها إلى احتياج الطاقة الذرية لزيادة مصادر الطاقة وتنويعها لمنفعة السكان، مشيدا بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع السودان منذ عام 1957.

وأكد هلال، استعداد الفرق الفنية السودانية لتنفيذ توجيهات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بها، معربا عن أمله أن تخرج الاجتماعات بنتائج تخدم مصلحة بلاده.

من جانبها، أكدت وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء، الدكتورة تابيتا بطرس، أن السودان بحكم عضويته فى الوكالة، يولى اهتماما بمحور الأمن والسلامة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة لإعداد البنية التحتية.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للتوليد النووى بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء السودانية، المهندس ناصر المصطفى، إن الاجتماع المشترك مع بعثة الوكالة الدولية سيقف على مجمل الترتيبات التى نفذت لإنشاء المحطة النووية الأولى فى السودان، منوها بأن الخرطوم تسير بخطوات ثابتة لتأهيل الكوادر السودانية فى مجال التوليد النووي، وتأهيل البنية التحتية وفق معايير الوكالة الدولية.

وبدوره، قال بروفيسور دوحى حنا رئيس قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الطاقة أصبحت عاملا حاسما للتنمية المستدامة وتحسين حياة الناس باستغلال الموارد الطبيعية، منوها بأن الطاقة النووية تعتبر ثابتة ويمكن الاعتماد عليها، موضحا أن مهمة البعثة تستهدف مراجعة موقف الدولة فيما يخص إعداد البنية التحتية والتشغيل النووى.

 


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البرنامج النووى السودانى

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخرطوم




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