الخارجية الروسية تبحث التسوية بشبه الجزيرة الكورية مع الصين

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بحث نائب وزير الخارجية الروسى، إيجور مورجولوف، مع نظيره الصينى، كون شيوان يو، آفاق التسوية فى شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان، اليوم الإثنين، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، تم خلال المشاورات مناقشة حالة وآفاق تسوية مشاكل شبه الجزيرة الكورية بطريقة موضوعية، ومن المقرر إتخاذ مزيد من الإجراءات المشتركة دعما لعملية تطبيع الحالة في هذه المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات بين جميع الأطراف المعنية.

وأضافت الوزارة، تم عقد الاجتماع، اليوم الاثنين، فى موسكو، فى إطار الحوار المنتظم حول الأمن فى شمال شرق آسيا، الذى يشارك فى رئاسته مورجولوف وكون.

يشار فى هذا الصدد، إلى أن لقاء القمة الأول فى تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، والذي اجتمع فيه ترامب وكيم جونج أون، انعقد يوم 12 يونيو.

وأعلن ترامب، عقب اللقاء، أنه وقع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووى ستنطلق بسرعة، من جانبه وصف كيم جونج أون عملية التوقيع على الوثيقة الختامية للقمة مع ترامب فى سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة فى العلاقات بين الدولتين وتعهد بحدوث تغييرات كبيرة فى المستقبل.