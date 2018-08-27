الحكومة الأفغانية تنفى تسليح مروحيات مجهولة الهوية لعناصر داعش

كابول (أ ش أ)

نفى الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله ما تردد حول تسليح مروحيات مجهولة الهوية لعناصر تنظيم داعش.

وقال عبد الله -فى اجتماع مجلس الوزراء وفقا لوكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- إن مثل هذه المزاعم التى تقول إن مروحيات مجهولة الهوية تسلح عناصر داعش وتمدهم بالمؤن اللازمة فى أفغانستان لا أساس لها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضى ذكرت فيه انها "تلفت الانتباه مرة أخرى إلى مروحيات مجهولة الهوية فى شمال أفغانستان ترسل الأسلحة والذخائر إلى مسلحى داعش وأن طالبان تتعاون مع هذه الجماعة الإرهابية".

وأضاف بيان موسكو أن ذلك يحدث بالقرب من حدود دول آسيا الوسطى التى انحدر منها العديد من مسلحى داعش إلى أفغانستان، مشيرا إلى عدم وجود أى رد فعل لما يحدث من جانب قوات الدفاع والأمن الأفغانية أو وكالات إنفاذ القانون أو القوات الأمريكية وقوات الناتو المنتشرة هناك.