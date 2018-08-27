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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:01 م
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الجيش السورى يدمر تحصينات لـ "داعش" ويقضى على عدد من الإرهابيين فى السويداء

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:31 م
الجيش السورى يدمر تحصينات لـ "داعش" ويقضى على عدد من الإرهابيين فى السويداء الجيش السورى - أرشيفية
/أ ش أ/
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دمرت وحدة من الجيش السورى، اليوم الاثنين، مقرا وعربة مزودة برشاش ثقيل تابعة لعناصر تنظيم "داعش" على محور عملياتها فى محيط خربة الحاوى بمنطقة تلول الصفا بريف السويداء الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية من تنظيم "داعش" فى منطقة تلول الصفا، حيث خاضت اشتباكات عناصر التنظيم فى الجروف الصخرية شديدة الوعورة على محور تل أبو غانم بالتوازى مع رمايات مدفعية وضربات نفذها سلاح الجو على أوكارهم وعلى محاور تسللهم على أطراف التلول فى محاولة يائسة منهم للهرب، ما أسفر عن تدمير مقر وعربة مزودة برشاش ثقيل والقضاء على عدد من الإرهابيين فى محيط خربة الحاوى.

يذكر أن وحدات من الجيش قد سيطرت ،أمس الأول، على مساحات جديدة على محور قبر الشيخ حسين وأم مرزخ فى تلول الصفا بالريف الشرقى وقضت على عدد من الإرهابيين من بينهم قناصون.

 

 


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سوريا

الجيش السورى

داعش

السويداء

القوات الرديفة




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