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الجريدة الرسمية تنشر تعديل مواد بلائحة قانون حماية النيل والمجارى من التلوث

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:49 ص
الجريدة الرسمية تنشر تعديل مواد بلائحة قانون حماية النيل والمجارى من التلوث الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادر بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013، بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

وتضمنت التعديلات المادة رقم 51 من اللائحة فيما يخص المواد الصلبة الذائبة الكلية لتصبح 2000 مليجرام/ لتر بدلاً من 1000 مليجرام/ لتر، والمادة رقم 52 بإضافة " فى حالة إلقاء مياه الصرف الصحى المالج والمخلفات الصناعية السائلة المعالجة على مسطحات المياه غير العذبة والتى تؤول إلى مسطحات المياه العذبة فيتم عمل دراسة لكل حالة على حدة بحيث تتضمن الدراسة المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه التى يتم صرفها على ألا تتجاوز المعايير المنصوص عليها بالمادة 51 من اللائحة والتى تضمن عدم التأثير على مسطحات المياه العذبة.

ويستمر العمل بباقى بنود اللائحة التنفيذية، كما وردت بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 بدون تغيير، أخذاً فى الاعتبار كافة التعديلات التالية على اللائحة.

 

 


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