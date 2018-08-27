"التموين" تنتهى من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر أغسطس

كتب مدحت وهبة

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر أغسطس الجارى لبقالى التموين، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى المحافظات، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيهًا، إضافة إلىتوفير مختلف المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، خاصة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة للجملة لـ"اليوم السابع"، أنه تم صرف سلع مدعمة للمواطنين بقيمة 1.7 مليار جنيه بمحافظات الوجه البحرى بجانب توفير الشركة المصرية السلع فى محافظات الوجه القبلى، لافتا إلى أنه يتم توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والسكر والمكرونة بجانب توفير العديد من السلع الأخرى، كما يتم توفير مختلف السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بالمحافظات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.