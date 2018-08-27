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"التعليم": 34 مدرسة يابانية من إجمالى 45 تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:15 م
"التعليم": 34 مدرسة يابانية من إجمالى 45 تدخل الخدمة سبتمبر المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دخول 34 مدرسة مصرية يابانية الخدمة سبتمبر المقبل فقط من إجمالى 45 مدرسة مصرية يابانية.
 
 
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الـ 45 مدرسة تم فتح باب التقدم للطلاب على 40 مدرسة و5 جارٍ تجهيزهم، موضحة أن هناك 6 مدارس الإقبال على الدخول بها ضعيف وتم الاستقرار على دخول 34 مدرسة الخدمة فقط.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتحت باب التقدم على المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة الماضية، وأكدت أن نسبة الإقبال على المدارس قليلة ومن ثم تم الاستقرار على 34 مدرسة.
 
 
وأوضحت المصادر أن ملف المدارس اليابانية جار العمل عليه وسيتم إعلان نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية بالنسبة للأطفال المتقدمين خلال الأيام المقبلة.
 

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