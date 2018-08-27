البابا فرنسيس يوصى بمعالجة نفسية للمثلية إذا اكتشفت فى سن الطفولة

أ ف ب

أوصى البابا فرنسيس فى مؤتمر صحفى فى الطائرة التى أعادته من أيرلندا إلى روما الأحد ، باللجوء إلى الطب النفسى عندما يلاحظ الآباء وجود ميول الى المثلية لدى ابنائهم فى سن الطفولة.

وكان البابا يرد على سؤال لصحفى عما يمكن أن يقوله للأهل الذين يلاحظون توجهات مثلية لدى أبنائهم ، وقال الحبر الأعظم "أقول لهم أن يصلوا أولا وألا يدينوا وأن يحاوروا ويفهموا ويعطوا مكانة لإبنهم او لإبنتهم".

وفي الوقت نفسه، رأى أنه يجب أن يؤخذ سن الأشخاص فى الإعتبار ، وقال "عندما يظهر ذلك منذ الطفولة، هناك الكثير من الأمور التى يمكن فعلها عن طريق الطب النفسى لنرى كيف تسير الأمور" ، وأضاف أن "الأمر مختلف عندما يظهر ذلك بعد سن العشرين".

وتابع "لن أقول أبدا أن الصمت دواء، تجاهل ابن أو ابنة لديه ميول مثلية هو خطأ في رعاية الأب أو الأم".