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الاحتلال الإسرائيلى يعيد فتح معبر إيريز مع قطاع غزة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:47 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعيد فتح معبر إيريز مع قطاع غزة معبر ايريز
أ ف ب
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أعادت الاحتلال لاسرائلى الأثنين فتح معبر إيريز مع قطاع غزة المغلق منذ أسبوع بسبب مواجهات على الحدود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية.

ومعبر ايريز أو بيت حانون هو الوحيد المخصص لإنتقال الأفراد بين القطاع الفلسطينى واسرائيل.

وأكد ناطق باسم الهيئة المكلفة تنسيق النشاطات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية فى وزارة الدفاع ، أن المعبر أعيد فتحه مع الابقاء على القيود الأمنية نفسها التى كانت مفروضة قبل إغلاقه، بدون أن يضيف أى تفاصيل.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلى أفيجدور ليبرمان أعلن الاحد أنه سيعاد الاثنين فتح معبر ايريز شمال قطاع غزة بعد أسبوع من إغلاقه ، وقال بيان اصدره مكتب ليبرمان إن معبر ايريز سيعاد فتحه "نظرا للهدوء السائد على طول الحدود وتراجع حوادث العنف".

 


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اسرائيل

فلسطين

معبر ايريز




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