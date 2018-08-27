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الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:29 م
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الإمارات تنفى تقريرا عن هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على مطار دبى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:52 م
الإمارات تنفى تقريرا عن هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على مطار دبى طائرة - أرشيفية
(رويترز)
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نفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تقارير عن مهاجمة المسلحين الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران لمطار دبى الدولى بطائرة مسيرة، حيث قالت إن العمليات فى المطار تسير بشكل طبيعى.
 
وقالت الهيئة العامة للطيران المدنى فى بيان بثته وكالة أنباء الإمارات، أنه لا صحة لما يتم تداوله فى وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبى الدولى، وحركة الملاحة الجوية فى دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادى وطبيعى.
 
وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت فى وقت سابق إن طائرة مسيرة من النوع (صماد 3) استهدفت المطار، دون أن تذكر أى أدلة كما لم ترد أى تقارير عن أضرار أو إصابات بشرية.

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