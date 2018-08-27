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الإمارات تحتفى بيوم المرأة الإماراتية غدا.. تحت شعار "على نهج زايد"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:09 ص
الإمارات تحتفى بيوم المرأة الإماراتية غدا.. تحت شعار "على نهج زايد" مهرجان إماراتى - ارشيفية
دبى - ميرفت رشاد
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رسالة دبى - ميرفت رشاد
 

تحتفل دولة الإمارات، غدا الثلاثاء بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة على نهج زايد" تزامنا مع مئوية زايد وإعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن إطلاق تسمية عام 2018 بـ"عام زايد".

ويعكس يوم المرأة اهتمام قيادة الدولة  بالاحتفال بهذه المناسبة - التى تصادف 28 أغسطس من كل عام - إيمانها بأهمية مساهمات ابنة الإمارات ودورها فى جهود التنمية ونهضة البلاد .

يأتى الاحتفال هذه العام تحت شعار " المرأة في نهج زايد " ليعيد التأكيد على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  في التأسيس لمسيرة المرأة في الإمارات والذي عبر عنه في العديد من المواقف والأقوال ومنها : " لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء " .

وتحظى المرأة الإماراتية بدعم مباشر من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأسهمت  الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " في تعزيز حضور المرأة الإماراتية عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة كافة.

ويحسب لها أنها أضافت أبعادا إنسانية على العمل النسائي العام من خلال مبادراتها المهمة التي تستهدف حماية المرأة وتوفير أوجه الرعاية الشاملة لها وتوسيع نطاق حمايتها وصون كرامتها الإنسانية في مختلف مناطق العالم .

وأثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوى وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل بما في ذلك تبوؤها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وتوليها المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية بعدد 9 وزيرات وبنسبة 27% من مجموع الوزراء، وحضورها المميز في السلك الدبلوماسي، وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.

وشكل حضور المرأة الإماراتية فى قطاعات علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب عاملا مهما في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث سطرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة فى جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية.


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