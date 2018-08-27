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الإعدام لمتهمين قتلا رجلا وسيدة بعد أن خططا لسرقة منزلهم بعين شمس

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:42 م
الإعدام لمتهمين قتلا رجلا وسيدة بعد أن خططا لسرقة منزلهم بعين شمس اعدام - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت الدائرة 12 جنايات، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وسكرتارية عامر على، بتأييد حكم الإعدام بحق متهمين بقتل رجل وسيدة لسرقة منزلهم بعين شمس.
 
وقال أمر الإحالة أن المتهمين "إميل.ل"، متوفى، وربيع. ص". فى القضية رقم 33006 جنايات القاهرة، قتلا المجنى عليهما جرس.غ"، و"جومانا.ح"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليهما، والاستيلاء على مبالغ نقدية.
 
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الثانى بإعداد السلاح الأبيض "سكين"، وتربص أمام مسكن المجنى عليها حتى تأكد من وجودها، وما أن ظفر به بادرها بطعنه من الخلف فاستغاثت، فقام المتهم بتكميمها، وكال المتهم الثانى لها عدة طعنات.
 
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين قتلا المجنى عليه الأول بعد طعن المجنى عليها، بعد أن شل حركته وباغته المتهم الأول، وكان ذلك ليلا حال إحرازهما السلاح الأبيض. 
 
 

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