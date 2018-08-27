"الأوقاف" تبدأ اليوم توزيع 10 أطنان صكوك أضاحى بالقاهرة والجيزة

كتب - إسماعيل رفعت

تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، توزيع صكوك الأضاحى بالقاهرة والجيزة بواقع 10 أطنان، حيث يعطى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إشارة البد فى التوزيع، وذلك بمؤتمر صحفى يعقده فى ديوان عام الوزارة.

كان وزير الأوقاف، قد صرح أمس أن حصيلة بيع صكوك الأضاحى حتى يوم 19 أغسطس الجارى بلغت نحو 37 مليون جنيه بما يعنى توفير 400 طن لحوم أضاحى حتى تاريخه، وأن إجمالى المبالغ المجمعة سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالى أو بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزى المصرى.

وأضاف أن عملية توزيع لحوم الأضاحى ستبدأ اليوم بمحافظتى القاهرة والجيزة بواقع 10 أطنان 6 منها بالقاهرة و4 بالجيزة، وأن نقطة البدء والانطلاق ستكون ظهرا بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة، مع التأكيد على توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الإسهام المجتمعى فى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.