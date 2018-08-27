الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى: لدينا علاقات جيدة مع الفاتيكان

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور عبدالكريم العيسى للصحفيين الإيطاليين، أن أى دين لا ينسجم مع الحياة لا يمكن أن يكتب له البقاء بما يزيد على 1400 عام هى عمر الإسلام حتى اليوم، وهو لايزال ضمن أكثر الأديان توزعت جغرافيا وكثرة فى النمو.

وقال الأمين العام :" لدينا علاقات جيدة مع الكرسى الرسولى مع دولة الفاتيكان ومع البابا فرانسيس لأن لدينا أهدافا مشتركة يجب أن نحققها معا من خلال التعاون لدينا زيارات متبادلة"، مضيفا أنه أمر أساسى خلق السلام والتسامح بين الشعوب .

وردا على سؤال بشأن ظاهرة الهجرةـ قال:" "شكرًا"إلى جميع الدول التى رحبت بالمهاجرين إلا أن البرنامج يجب أن يكون مستعدا لدعم الهجرة ، الترحيب بالمهاجرين هو شيء إنسانى، ونحن نرى أن الكثيرين من الناس كانوا مهاجرين وقد ساهمو ا فى نمو العديد من البلدان .لكن يجب علينا دمجها، لقد تطورت العديد من الدول التى تقود العالم بفضل الهجرة".

من چانبها، أبرزت وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات الدكتور عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى على هامش مؤتمر ريمنى الإيطالية للصداقة بين الشعوب.