اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات "السراج" جنوب غربى العاصمة طرابلس

كتب أحمد جمعة

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة جنوب غربى العاصمة الليببة طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الكتائب، ما أدى لحدوث حالة من الفزع والرعب بين سكان طرابلس.

وقال مصدر ليبى لـ"اليوم السابع"، إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الإثنين، بين ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج.

بدورها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس منذ مساء يوم أمس الأحد وتجدد الاشتباكات فجر اليوم الإتنين، والتى تشكل تهديد وخطر كبيرين على سلامة وحياة المدنيين وأمنهم بالعاصمة طرابلس.