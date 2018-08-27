ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 53 حالة

المدينة المنورة - محمود عبد الراضى

ارتفع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 53 حالة، فيما تواصل العيادات الطبية استقبال المرضى من الحجاج المصريين؛ وقال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إنه سيتم تفويج أول فوج من حجاج القرعة غدًا الثلاثاء للسفر من مطار جدة للقاهرة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن جميع حجاجنا بخير وبصحة جيدة فرحين بأن منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج. وتابع الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، حرصنا على حجز فنادق قريبة من الحرم النبوى لحجاجنا حتى لا يتكبدوا أية مشقة ولراحة ضيوف الرحمن بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتيسر على الحجاج.