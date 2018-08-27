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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:54 م
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اتفاق مكسيكى أمريكى بشأن نافتا ودعوة كندا للعودة للمحادثات

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:54 م
اتفاق مكسيكى أمريكى بشأن نافتا ودعوة كندا للعودة للمحادثات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال مصدر مكسيكى اليوم الاثنين، إن المكسيك والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن القضايا الثنائية فى إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مما يفتح الباب لعودة كندا إلى المحادثات.
 
 
وبشكل منفصل، قال الرئيس المكسيكى إنريكى بينا نييتو على تويتر اليوم إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بخصوص أهمية عودة كندا إلى محادثات نافتا بهدف الانتهاء من المفاوضات الثلاثية التى انطلقت قبل عام هذا الأسبوع.
 
 
وغابت كندا عن معظم الجولة الأحدث من مباحثات نافتا بينما عكفت المكسيك والولايات المتحدة على تسوية القضايا الثنائية العالقة بينهما.

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