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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:41 م
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إفتتاح المعسكر التدريبي الأول لكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:07 م
إفتتاح المعسكر التدريبي الأول لكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم جانب من اللقاء
الفيوم - رباب الجالي
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افتتح  الدكتور خالد اسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الوهاب مرسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعسكر الرياضى الاول لطلاب كلية التربية الرياضية، تحت إشراف الدكتور حمدى نور الدين عميد الكلية، وذلك اليوم الاثنين 27 اغسطس 2018 بالمكتبة المركزية بالجامعة.

ورحب  الدكتور خالد حمزة  رئيس الجامعة بالحضور، كما توجه بالشكر الى عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وكافة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه لتحملهم مسئولية ان يكونوا اول جيل من اجيال الكلية ولبذلهم قصارى جهدهم لتوفير كافة الامكانيات للطلبة لتخريج دفعة قادرة على مواكبة سوق العمل وقادرة على المنافسة.

كما اعرب عن فخره واعتزازه بإنشاء كلية التربية الرياضية وانه تواصل مع الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتوفير استاد رياضى للطلبة وملاعب ومراكز انشطة.

كما توجه الدكتور محمد عبد الوهاب بالشكر الى  رئيس الجامعة على دعمه المادى والمعنوى لهذا المعسكر متمنيا نجاحه على المستوى التدريبى والتعليمى حتى يتسنى للطلبة والطالبات العمل فى الميدان وتحقيق انجازات على مستوى الجمهورية .

 وصرح الدكتور حمدى نور الدين أن المعسكر سيتم بمشاركة 119 طالب وطالبة بالفرقة الثانية تم تقسيمهم  الى ثلاث مجموعات للطلبة ومجموعه للطالبات تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمختلف الأقسام، ويضم المعسكر عدد من الأنشطة المتنوعة وورش عمل وندوات للتدريب .

وأوضح الدكتور محمود البشيهى أن الهدف من إقامة المعسكر هو صقل مهارات الطلاب فى الأنشطة وإعداد كوادر من الجنسين والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة السبل التعليمية والتدريبية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر.

وفى ختام اللقاء تم فتح باب الحوار مع الطلبة والاستماع الى استفساراتهم واقتراحاتهم، ثم قام الاستاذ الدكتور حمدى نورالدين بتسليم درع الكلية الى الدكتور خالد حمزة ، والدكتور محمد عبدالوهاب ، كما قام رئيس الجامعة بتسليم درع تكريم الى الدكتور محمد عبد الوهاب بالانابة عن اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلبة والطالبات بكلية التربية الرياضية لتفانيه فى خدمة جامعة الفيوم.

 


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